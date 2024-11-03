Мать Стаса Пьехи о певце: «Был обычным наркоманом и остается им по сей день»

Мать певца Стаса Пьехи, певица и актриса Илона Броневицкая призналась, что не знала о необратимых последствиях наркотиков на организм, когда сын начал употреблять запрещенные вещества. Об этом она сообщила на программе «Смысл жизни».

По словам артистки, врач-нарколог привел ей аналогию с огурцом, чтобы объяснить непоправимое воздействие наркотических веществ на человека: растение уже никогда не будет свежим, если его 30 раз опустят в соленую воду.

«Зависимость меняет химические процессы в мозге, и радость потом уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», — подчеркнула она.

Стас Пьеха долгое время страдал от наркотической зависимости, из-за чего пережил инфаркт в 34 года. В 2022 году артист рассказывал, что не употребляет уже семь лет. Он уверял, что зависимость можно побороть.

Однако Илона Броневицкая считает, что сын по-прежнему остается наркоманом в «огромной-огромной ремиссии».

«Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ибо это заболевание, которое не лечится», — подчеркнула она.

Недавно отпраздновавший в августе свое 44-летие Стас Пьеха признался, что стал более тревожным на фоне возраста. Он признался, что все чаще переживает периоды, когда «все кажется бессмысленным, бесполезным и руки опускаются».

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