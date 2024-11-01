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44-летний Стас Пьеха признался, что боится цифр в паспорте: «Руки опускаются»

Певец Стас Пьеха заявил, что жизнь стала бессмысленной по достижении 44 лет

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Личный архив

Отпраздновавший в августе свое 44-летие певец Стас Пьеха признался, что стал более тревожным на фоне возраста. Его слова передает «Пятый канал».

«[В 40 лет] было ощущение, что я на горку поднялся и иду по ровному. А сейчас как будто бы начал спускаться. И как будто бы дальше уже лучше не будет», — поделился ощущениями артист.

По словам Пьехи, в 44 года у него начали появляться периоды тревожности — когда «все кажется бессмысленным, бесполезным и руки опускаются». Певец признался, что у семейного человека есть близкие люди, которые помогают выйти из депрессии. Он же не состоит в отношениях и не планирует, поскольку считает свое одиночество «состоянием души».

«Я не хочу с кем-то сожительствовать на одной территории. Это точно абсолютно», — уверил исполнитель.

Также назвал себя не очень здоровым психически человеком. Именно поэтому, заявил Пьеха, он пошел учиться на психоаналитика в 2023 году.

«Я артист. Артисты вообще не бывают психически здоровыми», — подчеркнул он.

В конце августа бывшая возлюбленная Стаса Пьехи раскрыла отношения с певцом после расставания. Актриса Ника Здорик призналась, что не поддерживает связь с артистом.

Ранее стало известно, что Гуфа поместили в палату рехаба с металлическими решетками.

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