Тяжелобольная жена актера Сергея Барышева о разводе: «Не хотела портить ему жизнь»

Супруга звезды сериала «Тайны следствия» Сергея Барышева Екатерина призналась, что просила о разводе, узнав о своей онкологии. Ее слова передает «СтарХит».

«Никто не знал, чем это закончится. Я не хотела, чтобы он меня видел в таком состоянии, и портить ему жизнь. Я хотела его оградить, чтобы он нормально жил», — заявила Екатерина.

Однако супруг возмутился предложением своей жены и отказал ей. Барышева отметила, что никогда не чувствовала себя больным человеком рядом с ним.

Женщина узнала о своем недуге в Москве, а потом пролечилась в Германии. Рак отступил и в последние годы не возвращается.

Сергей Барышев познакомился с Екатериной, когда та брала интервью у актера о сериале «Тайны следствия». На момент их знакомства женщина жила в Германии, но приехала в Петербург, чтобы поговорить с артистом.

На днях победивший рак телеведущий Джереми Кайл рассказал о втором выкидыше у жены. Он заявил, что событие произошло в марте. Бертон во второй раз потеряла ребенка.

Первый выкидыш у женщины случился в 2019 году. Однако вскоре, в 2020-м, в семье Бертон и Кайла появился сын Оливер, которому сейчас три года.

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