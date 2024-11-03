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24-летнюю бывшую жену Моргенштерна разыскивают московские приставы

SHOT: блогершу Зинатуллину ищут приставы на фоне долгов ФНС и штрафов от ГИБДД

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influesii/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-супругу рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогершу Дилару Зинатуллину разыскивают приставы в Москве из-за долгов ФНС и неоплаченных штрафов от ГИБДД. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, Зинатуллина не оплачивает штрафы на 40 тыс. рублей за нарушение ПДД. Девушка получила взыскания, так как ездила на своем Mercedes-Benz с непристегнутым ремнем безопасности, а также превышала скорость.

SHOT отмечает, что судебные приставы возбудили против блогерши несколько исполнительных производств.

Также Зинатуллина оказалась в должниках у Федеральной налоговой службы (ФНС). Ее долг составляет 460 тыс. рублей. Девушка уже получила предупреждение от налоговой, что если она не оплатит долг, то ее счета заблокируют.

Блогерша владеет салоном красоты, который ей подарил экс-супруг Моргенштерн — рэпер помог ей собрать стартовый капитал на открытие бизнеса.

В конце октября Зинатуллина похвасталась своей новой квартирой в Москве. Риэлтор Паршиков предположил, что стоимость ее новой недвижимости составила 80 млн рублей.

Ранее стало известно, что лидер «Касты» сбросил цену на свою квартиру перед проверкой на экстремизм.

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