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Бывшая жена Моргенштерна похвасталась новой квартирой

Риэлтор Паршиков: блогерша Дилара Зинатуллина купила квартиру за 80 млн рублей

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influesii/YouTube

Бывшая жена Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, купила квартиру за 80 миллионов рублей. Об этом сообщил риэлтор Юрий Паршиков в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Зинатуллина приобрела однокомнатную квартиру-студию еще в феврале, однако сообщила об этом только сейчас. На своем YouTube-канале блогерша опубликовала видео с румтуром. Гостиная новой квартиры знаменитости объединена с кухней. Девушка уточнила, что хотела небольшое жилье.

«Если вы смотрели предыдущий румтур, то, наверное, заметили, что предыдущая квартира была такая просторная, даже слишком большая. Я поняла, что для меня одной это очень большое пространство», — поделилась блогерша.

Зинатуллина сделала ремонт в помещении. Она заменила полы, поставила зеркало, убрала мраморную стену, сменила мебель и установила террасу с цветами. Блогерша уточнила, что не собирается жить в новой квартире. Она будет использовать ее как офис.

Зинатуллина стала известна после романа с рэпером Алишером Моргенштерном. В августе 2021 года блогерша и артист поженились.

В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала о разводе с Моргенштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

Ранее Зинатуллина назвала Моргенштерна лицемером после извинений.

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