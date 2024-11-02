Звезде Nirvana удалось помириться с женой после рождения внебрачного ребенка

Экс-участник группы Nirvana, лидер Foo Fighters Дэйв Грол «больше не работает с адвокатом по разводам» после измены жене. Об этом сообщает People.

Инсайдер добавил, что 55-летний музыкант и его жена Джордин Блюм отказались от идеи развода и надеются наладить отношения после рождения у Грола внебрачного ребенка.

Второй источник сообщил изданию, что фронтмен Foo Fighters «любит свою семью» и хочет оставаться с ней одним целым.

У рокера от Блюм три дочери: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Харпер и 10-летняя Офелия.

«Дэйв уделяет приоритетное внимание своей семье. Он знает, что облажался. Это одна из тех ситуаций, когда вы не осознаете, что у вас есть, пока не рискнете это потерять. Он не хочет терять свою семью», — заключил источник.

Дэйв Грол был женат дважды. Его первой женой была фотограф Дженнифер Янгблад. Они находились в браке с 1993 до 1997 года. В 2003-м он женился на Блюм.

Недавно Грол сообщил о рождении внебрачной дочери. Он планирует быть любящим и поддерживающим отцом для девочки, но уточнил, что любит свою жену и детей. По словам музыканта, он сделает все, чтобы вернуть их доверие и завоевать прощение. Нильсен уже рассказала, что не является матерью внебрачной дочери Грола.

Ранее сообщалось, что Грол мог 15 лет прятать от жены роман с создательницей контента для взрослых.