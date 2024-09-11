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Экс-участник группы Nirvana рассказал о внебрачной дочери

Певец Дэйв Грол сообщил, что у него родилась внебрачная дочь

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Jared Milgrim/Global Look Press

Лидер рок-группы Foo Fighters и экс-барабанщик Nirvana Дэйв Грол сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении внебрачной дочери.

Грол планирует быть любящим и поддерживающим отцом для девочки. Артист уточнил, что любит свою жену и детей. По словам музыканта, он сделает все, чтобы вернуть их доверие и завоевать прощение.

Дэйв Грол был женат дважды. Его первой женой была фотограф Дженнифер Янгблад. Они находились в браке с 1993 до 1997 года. В 2003-м он женился на Джордин Блюм. В апреле 2006-го у них родилась дочь Вайолет Мэй. В апреле 2009 года у музыканта родилась вторая девочка — Харпер Уиллоу, в августе 2014-го — третья, Офелия.

Дэйв Грол наиболее известен как барабанщик рок-группы Nirvana, где играл с 1990 до 1994 года. В 1994-м он основал свой коллектив Foo Fighter. В марте 2022-го не стало барабанщика группы — Тейлора Хокинса.

В декабре 2022 года коллектив объявил, что продолжит деятельность без Хокинса. В конце мая 2023 года стало известно, что его место занял Джош Фриз, сотрудничавший с группами Devo, Guns N' Roses, Nine Inch Nails и Weezer, а также певцом Стингом.

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