Экс-участник Nirvana мог 15 лет прятать от жены роман с «богиней порно»

Лидер группы Foo Fighters, экс-участник Дэйв Грол мог 15 лет прятать от жены роман с самоназванной «богиней порно» — 40-летней американкой Аннализ Нильсен. Об этом сообщает Daily Mail.

55-летний фронтмен Foo Fighters женился на Джордин Блюм в 2003 году, в браке родилось трое дочерей. Однако сразу после женитьбы, утверждают друзья порнопродюсерши, у него закрутился роман с Нильсен, продолжавшийся как минимум до 2019 года.

Экс-соседка Нильсен по квартире Тайлер Аммонс рассказала журналистам, что видела Грола своем жилье в районе Хайленд-Парк в Лос-Анджелесе, что ее подруга путешествовала с рок-звездой и что делилась скриншотами их интимной переписки. Другая подруга видела Грола в магазине автозапчастей, принадлежавшем женщине.

Сама Нильсен утверждает, что не разговаривала с Гролом много лет и якобы едва его знала.

С 2006 по 2020 год Нильсен была владелицей порносайта GodsGirls, где размещались видео и фото девушек в фетиш-нарядах. После она организовала в Лос-Анджелесе закрытый женский клуб для моделей, актрис и участниц реалити-шоу.

Дэйв Грол был женат дважды. Его первой женой была фотограф Дженнифер Янгблад. Они находились в браке с 1993 до 1997 года. В 2003-м он женился на Блюм. В апреле 2006-го у них родилась дочь Вайолет Мэй. В апреле 2009 года у музыканта родилась вторая девочка — Харпер Уиллоу, в августе 2014-го — третья, Офелия.

Недавно Грол сообщил о рождении внебрачной дочери. Он планирует быть любящим и поддерживающим отцом для девочки, артист уточнил, что любит свою жену и детей. По словам музыканта, он сделает все, чтобы вернуть их доверие и завоевать прощение. Нильсен уже рассказала, что не является матерью внебрачной дочери Грола.

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