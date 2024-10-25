Охлобыстин рассказал, где заканчиваются границы России: «Не будет нам покоя»

Актер Иван Охлобыстин заявил о необходимости национальной идеи, отраженной в Конституции России. Об этом сообщает tsargrad.tv.

Охлобыстин считает, что культуре нужна миссия и контуры будущего. Он заявил, что русскому человеку свойственно ощущение империи и желания «быть имперцем».

Охлобыстин назвал Россию империей, которая стремится к экспансии и расширению территорий.

«И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Как говорил президент нашей страны, «границы России не заканчиваются нигде», — заявил актер.

По мнению Охлобыстина, духовной основой России является вера в бога, а ее «имперской триадой» — культура, наука и армия.

В августе Охлобыстин признался, что сильно удивился, узнав об обиде коллеги по сериалу «Интерны» Одина Байрона. Он отметил, что американскому коллеге стоило рассказать о своих обидах. По словам актера, тогда бы он так не шутил. Артист объяснил, что его юмор бывает грубым. К примеру, он мог пошутить о бомбежке Россией Америки.

Ранее Охлобыстин вспомнил, как едва не потерял младшую дочь.