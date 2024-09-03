Охлобыстин вспомнил, как едва не потерял младшую дочь: «Ребенок синий»

Актер Иван Охлобыстин в своем Telegram-канале признался, что мог потерять младшую дочь Варвару в младенчестве.

«Мы ее завернули в кокон классическим пеленанием, положили под одеяло. И сами уснули, были выжатые, как лимон. Она плакала-плакала и сползла по подушке», — вспомнил звезда «Интернов».

По словам Охлобыстина, одеяло закрыло ребенку лицо, и у девочки началось кислородное голодание. Первая бригада скорой помощи, рассказал актер, просто посоветовала ему дать младенцу валерьянки.

«Но я вижу, что ребенок синий, и у него такие странные застывшие глаза… Я вызвал еще одну скорую, приехала реанимация, и врач говорит: «Она же в предкоматозном состоянии», — рассказал актер.

Затем Варвара пролежала в больнице три недели. Об этом Охлобыстин вспомнил накануне свадьбы младшей дочери. Она планируется в сентябре нынешнего года, а отец помогает дочери готовиться к празднеству.

Охлобыстин женат на Оксане Арбузовой с 1995 года. В 1996-м у них родилась дочь Анфиса. В 1997-м жена артиста родила вторую девочку Евдокию, а в 1999-м — третью. Малышку назвали Варварой. В 2001-м у них появился на свет сын Василий. В 2002-м у пары родилась четвертая дочь Иоанна, а в 2006-м — сын Савва.

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