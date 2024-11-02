Звезда «Ранеток» рассказал о том, как работал таксистом в пандемию

Актер Александр Стефанцов признался, что в период пандемии коронавируса в 2020 году ему пришлось подрабатывать таксистом, потому что он остался без работы. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

«Не было ни спектаклей, ни съемок. Пришлось пойти в таксисты. Что делать — когда тебе семью кормить нечем, не до принципов. Это были незабываемые два месяца. Было много приятного: люди узнавали меня, сперва удивлялись, потом — радовались, говорили теплые слова», — поделился актер.

Однако он уточнил, что работать таксистом было тяжело, потому что приходилось работать по 14 часов в день за небольшие деньги. Кроме того, иногда среди пассажиров встречались «неадекваты», добавил Стефанцов.

Telegram-канал «Звездач» до этого писал, что актер Александр Петров получил 299 штрафов за нарушение ПДД. Артист театра и кино владеет четырьмя автомобилями, среди которых: ВМW 840, Mercedes Benz GLE, Mitsubishi Outlander и Kia Rio. Ему выписали штрафы за превышение скорости, а также за нарушения правил парковки и стоянки в неположенном месте.

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