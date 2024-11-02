Актер Александр Петров оказался злостным нарушителем ПДД, получив 300 штрафов

Актер Александр Петров получил 299 штрафов за нарушение ПДД, сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Артист театра и кино владеет четырьмя автомобилями, среди которых: ВМW 840, Mercedes Benz GLE, Mitsubishi Outlander и Kia Rio. Так, Александр нахватался штрафов за превышение скорости, а также за нарушения правил парковки и стоянки в неположенном месте», — говорится в сообщении канала.

До этого «Звездач» сообщил, что актер Павел Прилучный получил за нарушение правил дорожного движения (ПДД) 370 штрафов на сумму свыше 340 тыс. рублей.

Канал не уточнил, за какой отрезок времени звезда «Мажора» накопил штрафы. Среди причин взысканий были: нарушение правил стоянки, несоблюдение разметки, тонировка стекол и неоплата парковки.

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