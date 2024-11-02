Стало известно, чем вызваны низкие продажи билетов на концерты «Алисы»

Билеты на ноябрьские концерты группы «Алиса» могут не продаваться из-за слишком высокой цены. Об этом в интервью НСН рассказал советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.

По его словам, причина также может заключаться в том, что поклонники музыкальной группы не хотят идти на мероприятие.

«Я не могу сказать, что это какой-то тренд. По отрасли спада нет, народ ходит на концерты достаточно хорошо. Есть популярные группы, те же самые рок-н-ролльные исполнители, и молодые в том числе, на которых ходят. А есть те, на кого-то не ходят. Здесь проблема не в продаже билетов, а в артисте», — сказал Зубицкий.

Глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин, в свою очередь, добавил, что также не наблюдает тенденции к снижению продаж билетов на концерты.

2 ноября рок-группа «Алиса» отменила концерты тура «Гойда» в трех российских регионах — в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске. Мероприятия перенесли на апрель из-за низкой продажи билетов, уточнили представители коллектива. Они добавили, что в случае, если билеты продолжат продаваться плохо, концертов в этих городах не будет.

Ранее концерт группы «Мираж» прервали из-за пожара.