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Концерт группы «Мираж» прервали из-за пожара

В Смоленске лидер «Миража» Горбашов прервал концерт группы из-за пожара

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Пресс-служба группы «Мираж»

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал «Газете.Ru» о недавнем инциденте на концерте в Смоленске.

«Во время нашего концерта во Дворце спорта в Смоленске в одном из световых приборов над сценой что-то замкнуло, из него повалил дым, а потом он полыхнул пламенем и нам на головы посыпались искры. Разумеется, нам пришлось прервать выступление», — рассказал музыкант.

По словам Горбашова, он понял, что нельзя допустить панику в зале.

«Надо было оставаться со зрителями, и я стал комментировать в микрофон происходящее: у нас все хорошо, сейчас придут бесстрашные пожарные с большим огнетушителем и потушат огонь... Понадобилось какое-то время, чтобы опустить трапецию с осветительными приборами, обесточить ее и залить горящий прибор пеной. Зрители с интересом все это наблюдали, кто-то снимал происходящее на телефоны, светильник потушили, и мы продолжили выступление», — заявил лидер «Миража».

Накануне Волочкова обвинила завистников в поджоге любимого банного комплекса.

Ранее участники «Миража» назвали кандидатов на свои роли в сериале о группе.

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