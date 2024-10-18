Стас Михайлов рассказал, как трагедия с «Крокусом» повлияла на его юбилей

Народный артист России Стас Михайлов рассказал, как трагедия в «Крокус Сити Холле» повлияла на его юбилей. Артиста цитирует kp.ru.

«Почти две тысячи людей сдали билеты, испугались. Их можно понять», — сказал он.

Этот эффект, отметил Михайлов, уже прошел.

«Люди все равно хотят какую-то отдушину получить, хотят петь, жить, ничего же не поделать», — сказал он.

Теракт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Накануне суд отклонил требование удалить сообщения о «запертых детях» в «Крокусе».

Ранее стало известно, что террористы из «Крокуса» готовили еще одно нападение и хотели взорвать бомбу.