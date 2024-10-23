Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер раскрыл новогодний прайс звезд на корпоративы

Продюсер Рольгейзер: звезды повышают цену на корпоративы в два раза зимой

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концертный директор Денис Рольгейзер признался, что звезды повышают стоимость своих выступлений в новогодние праздники в полтора — два раза. Об этом он сообщил изданию mk.ru.

«Лидеры — группа «Ленинград» выступит [в обычные дни] за 15 млн рублей, что равно стоимости квартиры в столице. Осталось умножить эту сумму в два раза — и можно восхититься умением наших артистов зарабатывать деньги, пока все отдыхают», — отметил эксперт.

Самый маленький гонорар среди российских звезд, заявил Рольгейзер, у Кристины Орбакайте. Она получает 2,5 млн рублей в обычное время. Певица Любовь Успенская и группа «Любэ» просят за свои частные концерты от 3,5 млн рублей, а Стас Михайлов — 5 млн рублей. Стоимость корпоратива с Полиной Гагариной и Николаем Басковым составляет 8 млн рублей. Следом уже идет «тяжелая артиллерия» — рэпер Баста и Филипп Киркоров, которые выступают за 10 млн рублей.

По словам Рольгейзера, звезды увеличили цены на свои выступления еще и на фоне растущих цен в стране. Он признался, что гонорары увеличены практически у всех артистов.

«Топовые артисты всегда стоили и будут стоить дорого. Но могу сказать: эти звезды стоят своих денег», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что жена и мать Прилучного потребовали со звезды «Мажора» алименты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами