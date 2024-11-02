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Более десяти свидетелей допросили по делу о квартире Ларисы Долиной

Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой певицы Долиной

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По делу об афере с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной были опрошены более десяти свидетелей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

«Допрошены 16 свидетелей, похищенное имущество не обнаружено и является значительным финансовым ресурсом», — отмечается в документе.

Всего по делу об афере с квартирой Долиной установлены два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Они находятся в СИЗО, по домашним адресам фигурантов были проведены обыски.

В августе Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье и потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

На квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест, ущерб оценивается в более 200 миллионов рублей.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что еще свыше 40 человек могли стать соучастниками мошенничества с квартирой Долиной.

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