В Тюмени вынуждены отменить патриотический концерт: «Выкуплено семь билетов»

В Тюмени отменили рок-концерт «Стихи войны и мира. Баллада о своих», который должен был состояться 24 октября в ДК «Нефтяник». Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на Telegram-канал организаторов.

«В данный момент там выкуплено семь билетов. Такую «экономику» мы не вытягиваем», — объяснили отмену мероприятия организаторы.

Сейчас проект «Стихи войны и мира» находится в туре по 25 городам России. При этом только на концерт в Тюмени организаторам нужно было потратить 500 тыс. рублей с учетом аренды зала и логистики. Организаторы посетовали, что даже полученный грант в размере 8 млн рублей не может покрыть расходы на тур.

Чтобы шоу состоялось, пояснили они, нужно продать 30-50% мест в зале, однако, «как правило, проданных мест существенно меньше — от 6 до 10%». Большую часть билетов выдают бесплатно военнослужащим и их семьям. Для обычных слушателей цена на концерт варьируется от 800 до 3,5 тыс. рублей.

Недавно певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в Telegram-канале, что отменил концерт в Дзержинске.

Выступление Дронова должно было пройти 23 октября. По словам певца, у него уважительная причина для отмены концерта. Он пообещал рассказать о ней позже. Артист уверен, что фанаты поймут его и поддержат.

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