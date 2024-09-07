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Дженнифер Лопес избавилась от татуировки, посвященной Бену Аффлеку

Певица Лопес появилась на кинофестивале в Торонто без тату, которую делала с Аффлеком

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jlo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес избавилась от татуировки, посвященной актеру Бену Аффлеку — супругу звезды, с которым она сейчас находится в процессе развода. Об этом сообщает People.

55-летняя Джей Ло появилась на красной дорожке кинофестиваля в Торонто, где представляла картину «Неукротимый». Для этого выхода в свет она выбрала длинное платье с пайетками и глубокими разрезами по бокам.

Благодаря этим разрезам журналисты заметили, что на боку у звезды под ребрами нет татуировки. Неизвестно, свела Лопес татуировку или замаскировала с помощью макияжа.

Лопес и Аффлек сделали парные тату 14 февраля 2023 года. Артистка набила под правой грудью стрелу, пронзающую знак бесконечности с их именами — знак вечной любви, а актер на руке — две скрещенные стрелы с первыми буквами их имен.

20 августа появилась информация, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года. Причиной разрыва поп-исполнительница назвала непримиримые противоречия.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек боится, что Дженнифер Лопес испортит его детей.

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