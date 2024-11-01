Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Коза Джигана набрала десятки тысяч подписчиков за сутки

45 тысяч человек подписались на страницу козы рэпера Джигана за сутки

close
i_mimi_goat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Джиган и его жена блогерша Оксана Самойлова завели для своей козы страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). За сутки коза набрала десятки тысяч подписчиков.

По состоянию на вечер 1 ноября 2024 года за жизнью козы следят 45 тысяч человек.

«Все хотят быть мной», — говорится в описании в профиле животного.

При этом Мими подписана на три аккаунта: самих Джигана и Самойловой, а также телеканала ТНТ.

Оксана Самойлова и Джиган состоят в браке с 2012 года. Они растят трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида.

Козу Джиган подарил Самойловой в октябре. Белая коза с коричневыми пятнышками живет в доме вместе с семьей.

Недавно поклонники звездной семьи рассмотрели на козе свитер Fendi, однако Самойлова заверила, что одевает козу недорого — в обычном маркетплейсе.

Ранее стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова помогут запрещенным козам из Южного Бутово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами