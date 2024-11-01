Коза Джигана набрала десятки тысяч подписчиков за сутки

i_mimi_goat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Джиган и его жена блогерша Оксана Самойлова завели для своей козы страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). За сутки коза набрала десятки тысяч подписчиков.

По состоянию на вечер 1 ноября 2024 года за жизнью козы следят 45 тысяч человек.

«Все хотят быть мной», — говорится в описании в профиле животного.

При этом Мими подписана на три аккаунта: самих Джигана и Самойловой, а также телеканала ТНТ.

Оксана Самойлова и Джиган состоят в браке с 2012 года. Они растят трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида.

Козу Джиган подарил Самойловой в октябре. Белая коза с коричневыми пятнышками живет в доме вместе с семьей.

Недавно поклонники звездной семьи рассмотрели на козе свитер Fendi, однако Самойлова заверила, что одевает козу недорого — в обычном маркетплейсе.

Ранее стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова помогут запрещенным козам из Южного Бутово.