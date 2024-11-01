Коза Джигана набрала десятки тысяч подписчиков за сутки

Рэпер Джиган и его жена блогерша Оксана Самойлова завели для своей козы страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). За сутки коза набрала десятки тысяч подписчиков.
По состоянию на вечер 1 ноября 2024 года за жизнью козы следят 45 тысяч человек.
«Все хотят быть мной», — говорится в описании в профиле животного.
При этом Мими подписана на три аккаунта: самих Джигана и Самойловой, а также телеканала ТНТ.
Оксана Самойлова и Джиган состоят в браке с 2012 года. Они растят трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида.
Козу Джиган подарил Самойловой в октябре. Белая коза с коричневыми пятнышками живет в доме вместе с семьей.
Недавно поклонники звездной семьи рассмотрели на козе свитер Fendi, однако Самойлова заверила, что одевает козу недорого — в обычном маркетплейсе.
Ранее стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова помогут запрещенным козам из Южного Бутово.