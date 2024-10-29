Джиган и Оксана Самойлова помогут запрещенным козам из Южного Бутово

Рэпер Джиган и его супруга блогерша Оксана Самойлова помогут «запрещенным» козам из Южного Бутово. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Самойлова рассказала изданию, что пара построит питомник для бездомных коз, которых суд запретил содержать их владельцу, 76-летнему Валерию Аникееву.

Женщина заявила, что с удовольствием навестит Аникеева и поможет ему, потому «козы — восхитительны», и у ее семьи есть такой же питомец. В благодарность мужчина пообещал подарить звездной семье одну из своих коз.

Всего Аникеев держит 14 животных, гуляющих на свободном выпасе в Южном Бутово. Его частный дом находится рядом с новостройками, жители которых часто жаловались на соседство.

Накануне Зюзинский районный суд столицы, рассматривавший иск городского Комитета ветеринарии, обязал Аникеева огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки. Полностью выполнить предписание суда мужчина не смог.

После решения суда Аникеев заявил, что готов расстаться с животными, если на них найдется покупатель.

«Я с удовольствием отдам, если кому надо. Пусть заплатят деньги и возьмут. Я уже старый, мне к чему?» — заявил пенсионер.

О том, как как жители столичного района, козы и их владелец сосуществуют в городских условиях можно прочитать в материале «Газеты.Ru».