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Оксана Самойлова рассказала, сколько стоил «свитер Fendi» для козы

Блогерша Самойлова заявила, что купила козе свитер за 300 рублей

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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Оксана Самойлова рассказала, сколько действительно стоил якобы дорогостоящий свитер для домашней козы Мими. Ее цитирует kp.ru.

Она опровергла предположения о том, что кардиган стоил 72 тысячи рублей.

«Если вы про свитер Fendi, то это с маркетплейса, фейковый. За 300 рублей. Я что, сумасшедшая? Я даже детям Fendi не покупаю», — заявила она.

В октябре рэпер Джиган подарил своей жене Оксане Самойловой козу. Модель опубликовала видео, где показала сюрприз от супруга. Блогерша вместе с детьми и мужем открыла коробку, в которой сидела белая коза с коричневыми пятнышками. Модель оценила подарок мужа, заявив, что мечтала о животном.

Оксана Самойлова и Джиган состоят в браке с 2012 года. Они растят трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида.

Ранее жена Джигана показала фигуру в нижнем белье.

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