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Ридли Скотт снимет нового «Чужого»

Режиссер Скотт взялся за работу над новым «Чужим» после успеха «Ромула»

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Twentieth Century-Fox Productions Ltd.

Британский режиссер Ридли Скотт взялся за работу над новым фильмом серии «Чужой» после успеха фильма «Ромул» Феде Альвареза, развивающего ту же вселенную. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Ромул» был спродюсирован компанией Скотта Scott Free.

Также Ридли Скотт выразил сожаление, что не оставил за собой права на «Чужого» и «Бегущего по лезвию».

«Кто-то был беспечен», — объяснил он, имея в виду, что после выхода «Прометея» и «Завета» менеджеры не занялись вовремя вопросом авторских прав возрожденной франшизы.

Первый фильм серии «Чужой» об инопланетных монстрах, уничтожающих экипаж космического корабля, вышел в 1979 году. По сюжету буксир «Ностромо» транспортирует к Земле груз. Команда, погруженная в анабиоз, внезапно пробуждается под действием автоматической системы. Выясняется, что с неизвестной планеты исходит сигнал SOS, и астронавты по правилам должны исследовать источник сигнала. На пустом корабле они находят яйцеподобные объекты с зародышами внутри, после чего жизнь астронавтов оказывается под угрозой.

Накануне Ридли Скотт начал работу над третьей частью «Гладиатора».

Ранее Рассел Кроу пожаловался, что продюсеры «Гладиатора» не знали историю Рима.

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