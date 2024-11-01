Милош Бикович ответил, готов ли вместе с семьей переехать в Россию

Сербский актер Милош Бикович признался, что «наполовину переехал» с семьей в Москву. Об этом звезда «Холопа» рассказал сайту «Страсти».

Артист не стал пояснять свое высказывание. Однако Бикович отметил, пока не планирует приобретать недвижимость в России, поскольку не видит в этом необходимости.

«Не думаю, что наличие недвижимости вас сделает более русским. Полно русских без недвижимости», — заявил актер.

В 2021 году Милош Бикович получил российское гражданство. В апреле 2023 года актер признавался, что не стыдится быть гражданином России, несмотря на дискриминацию со стороны Запада. Артист подчеркивал, что как серб он понимает, что дискриминация — «не самое страшное, что можно получить от Запада».

28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. В январе у звезды «Холопа» родился первенец от сербской модели и юристки Иваны Малич. Бикович состоит в отношениях с девушкой с 2022 года.

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