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Российский продюсер назвала сложной работу с Милошем Биковичем

Продюсер Кузнецова: было сложно работать с Биковичем в сериале «Дайте шоу»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Музыкальный продюсер Дарья Кузнецова назвала непростой работу с Милошем Биковичем в сериале «Дайте шоу» об обратной стороне российского шоу-бизнеса. Ее слова передает «СтарХит».

Бикович сыграл в проекте роль певца Кирилла Артемьева. Кузнецова призналась, что ей пришлось развивать в звезде «Холопа» вокальные навыки с нуля.

«С Милошем было достаточно интересно и сложно, так как он не пел до меня вообще. Никак. Наверное, даже в ванной. Человек, который играет поп-певца, но при этом не владеет вокальным звукоизвлечением, та еще задачка», — уточнила продюсер.

Кузнецова отметила, что впоследствии «юмор победил вокальную боль». Она вспомнила, как в личных переписках актер присылал ей мемы про блеющих козлов и кричащих павлинов с припиской, что даже животные поют лучше него.

Премьера сериала «Дайте шоу» состоится 1 ноября. Сюжет рассказывает об известном поп-певце Артемьеве, которого обвиняют в изнасиловании экс-возлюбленной скандального ведущего ток-шоу «Правда» Паши. В проекте также снялись Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Анастасия Красовская и другие.

Ранее стала известна дата выхода «Мегалополиса» Копполы в России.

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