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Хабенский открыл памятник Ирине Мирошниченко в Москве

На Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника Ирине Мирошниченко

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Пелагия Тихонова/РИА Новости

На Троекуровском кладбище в Москве состоялась 1 ноября церемония открытия памятника актрисе Ирине Мирошниченко. Об этом сообщает ТАСС.

Монумент создал скульптор Салават Щербаков, который попытался олицетворить в своей работе связанную с театром жизнь народной артистки РСФСР. На памятнике Мирошниченко с улыбкой выглядывает из-за кулис.

«Сегодня во МХАТе не осталось такого уровня актеров, преданных театру. Он был ее семьей, у нее кроме МХАТа не было другой жизни», — заявил на церемонии ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Актер Константин Хабенский назвал Мирошниченко примером для многих артистов. По его словам, у актрисы можно было научиться тому, «как надо жить, как надо уметь выходить на сцену, с кем выходить на сцену».

Мирошниченко не стало 3 августа 2023 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Ее карьера в кино началась в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» в 1963 году. В 1988-м она стала народной артисткой РСФСР. Фильмография знаменитости насчитывает более 60 работ.

Ранее сообщалось, что Гурцкая установила памятник-дворец на могиле мужа.

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