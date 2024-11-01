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Митя Фомин признался в любви к прилюдно пристыдившему его Баскову

Певец Митя Фомин понадеялся, что сможет угодить пристыдившему его Баскову

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Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин пояснил mk.ru, что между ним и Николаем Басковым не произошло конфликта, несмотря на то, что артист публично пристыдил его за наряд на недавнем концерте в честь 28-летия телеканала МУЗ-ТВ.

«Я Колину критику воспринимаю всегда, как манну небесную, как руководство к действию, как любую религиозную книгу. Потому что Коля ерунды не скажет», — отметил исполнитель.

В начале октября Басков, будучи на выступлении в Кремлевском дворце, возмутился тем, что Фомин надел плащ на мероприятие. Артист пояснил, что его коллеге нужно носить обтягивающую одежду, поскольку он в прекрасной форме в свои 50 лет.

«Сегодня я в другом костюме. Надеюсь, в таком наряде смогу Коле угодить. Не мытьем, так катаньем», — заявил Фомин.

Также певец раскрыл свое отношение к народному артисту России Баскову, назвав его «милейшим человеком».

«Я его очень люблю, и вся страна его любит. Без Коли Россия — не Россия!» — подчеркнул он.

В начале августа Митя Фомин публиковал снимок в соцсетях, на котором демонстрировал поклонникам свой подтянутый торс. Тогда он опроверг слухи о пластике, но не стал скрывать, что пользуется услугами косметологов.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин призвал Дробыша знать свое место после слов о «бездарном идиоте».

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