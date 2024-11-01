Прохор Шаляпин призвал Дробыша знать свое место после слов о «бездарном идиоте»

Певец Прохор Шаляпин выразил мнение, что назвавший его «бездарным идиотом» продюсер Виктор Дробыш пытается утвердиться за его счет. Слова исполнителя передает Telegram-канал «Звездач».

Шаляпин призвал Дробыша «знать свое место», поскольку, считает он, продюсер никогда не будет Чайковским и его имя не включат в учебники музыкальной литературы.

«Мне непонятно, с чего такое высокомерие. Ну, выпил ты два раза с кем-то влиятельным за столом, это не значит, что ты стал влиятельным мужиком», — заявил Шаляпин.

На VK-шоу «Макарена» Дробыш заявил, что Прохор Шаляпин загубил свою карьеру музыканта из-за своей «бестолковости». Продюсер также вспомнил, что именно он «откопал эту мумию» — Шаляпин был одним из финалистов проекта «Фабрика звезд — 6», где Дробыш выступал как музыкальный продюсер. После проекта артист заключил контракт с Дробышем, однако они прекратили сотрудничество на фоне взаимных обвинений, спустя год.

У певца, уверен продюсер, были задатки, чтобы стать известным артистом «а-ля Басковым», однако он пошел по-другому пути, скандальному. Дробыш выразил мнение, что сейчас Прохор Шаляпин не имеет никакого отношения к музыке.

Шаляпин не раз становился героем светской хроники из-за своих романов с женщинами старше себя. Больше года певец состоял в браке с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, их разница в возрасте составляла 28 лет.

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