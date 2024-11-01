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Максим Галкин побывал в Украинском музее в Нью-Йорке

Юморист Максим Галкин сообщил, что посетил Украинский музей в Нью-Йорке

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, посвященный его посещению Украинского музея в Нью-Йорке.

«Небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие», — поделился шоумен.

В комментариях интернет-пользователи поблагодарили Галкина «за поддержку украинского народа». Также ряд подписчиков посоветовали ему вместе с семьей переезжать в США.

Галкин побывал в музее, поскольку 26 октября у комика состоялся концерт в Нью-Йорке. Сейчас юморист находится в туре по городам США и Канады. Уже 2 ноября у него пройдет выступление в Бостоне, а на следующий день — в Чикаго. Завершит гастроли концерт в канадском городе Монреаль, который запланирован на 24 ноября.

Недавно СМИ писали, что Галкин связывался с украинскими продюсерами, чтобы обсудить свои частные выступления у местных олигархов. Также появилось видео, как на недавнем концерте в Нью-Йорке Галкин продемонстрировал слушателям свои знания украинского языка.

Telegram-канал Mash не исключил, что юморист «ускоренно учит и практикует украинский язык», чтобы увеличить свое присутствие на частных выступлениях у украинских бизнесменов и политиков.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Звездную чету нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее стало известно, сколько стоит выступление Лободы перед россиянами.

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