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Стало известно, сколько стоит выступление Лободы перед россиянами

SHOT: певица Светлана Лобода готова выступить перед россиянами за 15 млн рублей

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Украинская певица Светлана Лобода готова провести корпоратив для россиян за границей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, 60-минутное частное выступление артистки стоит €140 тыс. (примерно 15 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Также, добавляет SHOT, Лобода требует от заказчика предоставить ей 16 номеров в пятизвездочном отеле для команды из 18 человек. Она просит, чтобы один номер был класса люкс, второй — полулюкс, а остальные могут быть стандартные.

В райдере Лободы сказано, что певица вместе со своими двумя помощниками летает только бизнес-классом, а остальные члены команды — экономом. При этом исполнительница готова взять лишь половину суммы за перелет, если перед корпоративом находится неподалеку от места проведения по личным делам.

Недавно сообщалось, что Лободе пригрозили отменой концерта в ОАЭ после инцидента в Ереване. Певицу призвали отказаться от политических высказываний на предстоящем выступлении в Дубае.

До этого в сети завирусился ролик, на котором Лобода попросила фанатку покинуть зал после того, как женщина отказалась осудить спецоперацию России на Украине. По информации Mash, инцидент произошел на концерте певицы в Ереване еще два года назад.

Ранее стало известно, что ехавший из России лидер группы «Сплин» продал дорогой особняк в Петербурге.

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