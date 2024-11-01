Стало известно, сколько стоит выступление Лободы перед россиянами

Украинская певица Светлана Лобода готова провести корпоратив для россиян за границей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, 60-минутное частное выступление артистки стоит €140 тыс. (примерно 15 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Также, добавляет SHOT, Лобода требует от заказчика предоставить ей 16 номеров в пятизвездочном отеле для команды из 18 человек. Она просит, чтобы один номер был класса люкс, второй — полулюкс, а остальные могут быть стандартные.

В райдере Лободы сказано, что певица вместе со своими двумя помощниками летает только бизнес-классом, а остальные члены команды — экономом. При этом исполнительница готова взять лишь половину суммы за перелет, если перед корпоративом находится неподалеку от места проведения по личным делам.

Недавно сообщалось, что Лободе пригрозили отменой концерта в ОАЭ после инцидента в Ереване. Певицу призвали отказаться от политических высказываний на предстоящем выступлении в Дубае.

До этого в сети завирусился ролик, на котором Лобода попросила фанатку покинуть зал после того, как женщина отказалась осудить спецоперацию России на Украине. По информации Mash, инцидент произошел на концерте певицы в Ереване еще два года назад.

Ранее стало известно, что ехавший из России лидер группы «Сплин» продал дорогой особняк в Петербурге.