Гуфа поместили в палату рехаба с металлическими решётками

Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) поместили в палату с установленными металлическими решетками на окнах. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Канал публикует видео, на котором запечатлен Гуф во время нахождения в реабилитационной клинике. Ролик снят через металлическую решетку. На нем Долматов в очках с загипсованной рукой ходит по палате.

Сейчас Гуф проходит полное обследование и лечение в московской клинике «Свобода». SHOT также сообщает, что цена на лечение в этом московском рехабе начинается от 15 тыс. рублей за сутки в отдельной палате. Гуф должен находиться в клинике минимум 28 дней. Артисту придется потратить не меньше 420 тыс. рублей ради избавления от наркотической зависимости.

Канал подчеркивает, что врачи составляют индивидуальный план реабилитации для каждого пациента, и неизвестно, сколько дней проведет в клинике Гуф.

Недавно сестра музыканта Ольга Долматова рассказывала, что музыкант сам принял решение о реабилитации, поскольку его «последнее обострение привело к уголовному делу».

24 октября на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после дебоша в бане. Позднее адвокат рэпера Сергей Жорин уточнил в беседе с «Газетой.Ru», что суд в подмосковном городе Наро-Фоминск не стал арестовывать побившего полицейского Гуфа, наложив на него только запрет определенных действий.

Ранее сообщалось, что 93-летняя актриса фильма «Брат» попала в психбольницу.