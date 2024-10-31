93-летняя актриса фильма «Брат» попала в психбольницу

Советскую и российскую актрису Лилию Доротенко доставили в психиатрическую больницу имени Кащенко. Об этом сообщает Telegram-канал 78.ru.

Источник сообщил каналу, что врачи госпитализировали Доротенко, когда 93-летняя артистка направлялась в метро. Их вызвали сотрудники социальной службы.

Прибывшая на место первая бригада медиков не смогла уговорить актрису проехать в больницу, поэтому они вызвали скорую психиатрическую помощь. Работники второй бригады, утверждает канал, «силой затолкали» артистку в машину.

Актриса Лилия Доротенко родилась 18 августа 1931 года в Ленинграде. Она работает на «Ленфильме» на должностях бригадир массовки и ассистент по актерам. Сотрудники студии называют ее «легендой эпизодических ролей», поскольку у артистки были небольшие роли в более чем тысяче фильмов.

Доротенко снималась в эпизоде советской комедии «Полосатый рейс», сыграла роль соседки по коммуналке в «Брате», исполнила роль старушки с молоком Авдотьи в фильме «Мы из будущего» и других.

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