Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

93-летняя актриса фильма «Брат» попала в психбольницу

78.ru: актрису «Брата» Лилию Доротенко силой доставили в психбольницу

close
Приор Продакшн

Советскую и российскую актрису Лилию Доротенко доставили в психиатрическую больницу имени Кащенко. Об этом сообщает Telegram-канал 78.ru.

Источник сообщил каналу, что врачи госпитализировали Доротенко, когда 93-летняя артистка направлялась в метро. Их вызвали сотрудники социальной службы.

Прибывшая на место первая бригада медиков не смогла уговорить актрису проехать в больницу, поэтому они вызвали скорую психиатрическую помощь. Работники второй бригады, утверждает канал, «силой затолкали» артистку в машину.

Актриса Лилия Доротенко родилась 18 августа 1931 года в Ленинграде. Она работает на «Ленфильме» на должностях бригадир массовки и ассистент по актерам. Сотрудники студии называют ее «легендой эпизодических ролей», поскольку у артистки были небольшие роли в более чем тысяче фильмов.

Доротенко снималась в эпизоде советской комедии «Полосатый рейс», сыграла роль соседки по коммуналке в «Брате», исполнила роль старушки с молоком Авдотьи в фильме «Мы из будущего» и других.

Ранее сестра Гуфа раскрыла правду о лечении рэпера в рехабе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами