У звезды «Холопа» родился первенец

Актер Милош Бикович намекнул в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у него родился первенец.

Звезда «Холопа» опубликовал снимок рисунка, на котором изображена семья: мама, отец и ребенок.

В комментариях подписчики начали поздравлять Биковича с пополнением в семье.

«Милош, с новой ролью, самой сложной и самой приятной! Поздравляю!» — написала актриса Марина Александрова.

Бикович встречается с сербской моделью и юристкой Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года артист представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.

До романа с Малич Бикович на протяжении полутора лет состоял в романтических отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой. Причиной разрыва стал плотный график актеров и постоянные разъезды. Экс-возлюбленные поддерживают дружбу после расставания.

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