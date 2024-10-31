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Арми Хаммер вернется в кино после обвинений в каннибализме

Актер Арми Хаммер получил роль в вестерне после обвинений в каннибализме

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armiehammer/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Голливудский актер Арми Хаммер («Зови меня своим именем») вернется в кино впервые после обвинений в каннибализме. Об этом сообщает Deadline.

После трехлетнего перерыва в актерской карьере он сыграет в вестерне «Frontier Crucible» («Горнило границы»). Хаммер опубликовал у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) первое фото со съемок картины.

«Снова в седле», — написал он.

Съемки картины должны начаться в ноябре в Аризоне (США).

В 2021 году актера обвинили в сексуализированном насилии сразу несколько девушек. Одна из них назвала актера каннибалом. Сам Хаммер позднее опровергал истории о каннибализме, но признавал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами. Летом 2023 года с актера сняли обвинения. Летом 2024 года актер пожаловался на конец карьеры из-за скандалов.

Ранее у Арми Хаммера нашли русские корни.

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