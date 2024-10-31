Петросян может стать «патриархом» Comedy Club

Юморист Евгений Петросян примет участие в специальном выпуске Comedy Club, выход которого запланирован на 1 ноября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор ТНТ Тина Канделаки призналась, что команда шоу хотела бы видеть 79-летнего юмориста постоянным резидентом Comedy Club. Петросян, уточнила она, мог бы стать «патриархом» Comedy Club, если бы захотел.

«Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты», — обратилась Канделаки к юмористу.

19 сентября появилась информация, что проект Comedy Club закрывается. Пресс-служба ТНТ заявляла, что якобы канал уже принял решение о том, какая программа будет выходить вместо юмористического шоу.

Уже 21 сентября Гарик Харламов и Павел Воля опровергли объявление о закрытии программы. Шоумены пояснили, что это был шуточный анонс нового 20-го сезона передачи.

На телевидении проект Comedy Club стартовал в апреле 2005 года. Свою карьеру на шоу начинали — и стали известны на всю страну — многие российские звезды: Павел Воля, Гарик Харламов, Александр Ревва, Марина Кравец, Демис Карибидис, Тимур Родригез, Дмитрий Хрусталев и другие.

Ранее стало известно, что Иван Ургант может вернуться на Первый канал в новогодние праздники.