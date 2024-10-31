«Отец жестко налупил»: Джиган вспомнил о воспитании в детстве

Рэпер Джиган на шоу «Большое переселение» вспомнил о воспитании, которое получал от отца в детстве. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

В рамках реалити-шоу Джиган и его супруга блогерша Оксана Самойлова с детьми поменялись жизнями с многодетной семьей Морозовых из обычной деревни.

По словам Самойловой, на съемках ее супруг впервые применил физическое наказание к четырехлетнему сыну Давиду.

«Если я читаю книги по психологии, занимаюсь с психологом и держу правильную психологическую линию в воспитании детей, то Денис предлагает просто им дать по заднице, потому что нас самих так воспитывали», — сказала блогерша.

Джиган отметил, что его воспитывали именно так, однако сильно попадало будущему рэперу нечасто.

«Отец меня жестко налупил всего лишь два раза в жизни. Один раз жестко ремнем налупил, а второй раз с кулака дал в бочину. Я просто жестко накосячил, соседский гараж спалил», — вспоминает многодетный отец.

Премьера «Большого переселения» состоится 1 ноября в 18:30.

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