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«Никаких лобстеров»: Прохор Шаляпин рассказал о попытке жить деревенской жизнью

Певец Шаляпин заявил, что не смог питаться деревенской едой

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shalyapin_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Прохор Шаляпин рассказал о попытке жить деревенской жизнью вслед за рэпером Джиганом и его женой Оксаной Самойловой. Ролик об этом он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Корову, может, и не подоим, но можем на сеновале спеть», — подписал видео он.

В ролике Шаляпин со своей подругой Татьяной пытается есть пресную кашу с хлебом и огурцами.

«Решил тоже попробовать ЗОЖ. Деревенская еда и никаких тебе лобстеров», — говорит звезда.

Однако новый формат питания мужчине не понравился. Вместо скромной еды Шаляпин попросил подругу принести ему черной икры.

Накануне продюсер Виктор Дробыш заявил, что Прохор Шаляпин загубил свою карьеру музыканта из-за «бестолковости».

«Есть много бездарных идиотов, которые существуют на рынке. По факту, что он поет и кто он, многие даже не знают. Ну вот яркий пример – Прохор Шаляпин», — заявил Дробыш.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал о своем главном страхе.

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