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У обвиненного в каннибализме Арми Хаммера нашли русские корни

Публицист Никита Томилин: прабабушкой Арми Хаммера была крымчанка Ольга Вадина

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Global Look Press

Публицист Никита Томилин опубликовал пост в Telegram-канале о прабабушке американского актера Арми Хаммера Ольге Вадиной (в девичестве — Рот), которая оказалась уроженкой Ялты.

Согласно архивным документам, актриса и певица Вадина родилась в семье генерала царской армии. Ее увез из Ялты будущий муж, американский предприниматель Арманд Хаммер, которого прозвали «личным капиталистом Ленина». Будучи в США, Хаммеры были под наблюдением спецслужб, а саму Вадину считали агентом ОГПУ.

Они поженились в 1927 году, а позднее у них родился единственный сын Джулиан Хаммер, дедушка актера Арми Хаммера. В 2015 году дочь Джулиана Кейси рассказывала в книге «Выжить по праву первородства», что, будучи ребенком, подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. Также она признавалась, что Арманд Хаммер был невысокого мнения о наследнике, из-за чего оставил большую часть своего состояния своему внуку Майклу, сыну Джулиана.

Майкл Хаммер, в свою очередь, часто мелькал в светской хронике. Подробнее об этом писало издание Daily Mail, отмечая, что мужчина был замешан в крупнейшем в Нью-Йорке мошенничестве с произведениями искусства. Статья была опубликована с подзаголовком: «У 65-летнего Майкла Хаммера было такое же скандальное прошлое, как и у сына».

В 2021 году актера Арми Хаммера обвинили в сексуализированном насилии сразу несколько девушек. Одна из них назвала актера каннибалом. Сам Хаммер позднее опровергал истории о каннибализме, но признавал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами. Летом 2023 года с актера сняли обвинения. Летом нынешнего года актер пожаловался на конец карьеры из-за скандалов.

Ранее Охлобыстин вспомнил об обиде коллеги из Америки из-за шутки про бомбежку.

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