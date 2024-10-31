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Названа дата выхода совместного альбома Инстасамки и «Ленинграда»

Директор Инстасамки Столяров: совместный альбом рэперши с «Ленинградом» выйдет 8 ноября

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INSTASAMKA/YouTube

Директор рэперши Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) Максим Столяров назвал выход совместного альбома исполнительницы с группой «Ленинград». Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя артистки, выход совместного альбома с группой «Ленинград» назначен на 8 ноября. Все песни альбома, подтвердил он, будут общими.

«На всех треках будут все», — сказал Столяров.

Пока в команде Зотеевой не раскрывают информацию о других приглашенных артистах в альбоме.

Накануне стало известно, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ведет переговоры с командой Инстасамки о присоединении певицы к коллективу ради совместного творчества. Что известно о возможном сотрудничестве и чем артисты занимались в последние годы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стал известен гонорар дуэта Инстасамки со Шнуровым.

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