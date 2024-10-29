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Победивший рак Владимир Левкин сообщил об операции

Певец Владимир Левкин вышел в свет в черных очках и сообщил об операции

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Анна Никитина/Личный архив Владимира Левкина

Бывший солист поп-группы «На-На» Владимир Левкин отказался снимать черные очки на красной дорожке фильма «Право на лево», объяснив это перенесенной операцией. Об этом сообщает mk.ru.

Певец не стал раскрывать, что за операция была у него, но отметил, что проблем со здоровьем у него нет.

«Мне придется на какое-то время преобразиться в киноактера. Сейчас еще и щетина появится», — загадочно произнес он.

В 2000-х годах у Владимира Левкина выявили рак лимфатической системы четвертой стадии. Певец пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь. В 2020 году артист признавался, что выступал во время рецидива рака. Заболевание вернулось к нему спустя 10 лет. По словам Левкина, ему приходилось носить с собой «чемодан шприцов со всякими возможными и невозможными лекарствами» на концерты.

В начале августа 2024 года Левкин сообщал, что ездил в госпиталь имени Бурденко, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции России на Украине. После этого, добавлял артист, он также был на передовой на Донбассе.

Ранее сообщалось, что у маленького сына звезды «Дома-2» заподозрили эпилепсию.

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