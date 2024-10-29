В Москве госпитализировали звезду «Интернов» Александра Ильина

Вокалиста российской панк-группы «План Ломоносова» и актера Александра Ильина госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По информации журналистов, звезде сериала «Интерны» стало плохо дома. Артист пожаловался на острую боль в нижней части живота, поэтому прибывшие врачи скорой помощи решили отвезти его в медицинское учреждение.

«[Ему] проводят ряд нужных процедур», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркнули, что жизни актера ничего не угрожает. Иные подробности пока не поступали.

25 октября в Калужской области экстренно госпитализировали бывшего участника музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Константина Легостаева. Певец почувствовал себя плохо во время отдыха с друзьями, при этом врачи скорой помощи заподозрили у него аппендицит. В больнице медики подтвердили диагноз и направили артиста на операцию.

Как сообщил «Пятый канал», после операции музыканту назначили четырехдневный курс реабилитации. При этом уже 2 ноября Легостаев должен отправиться в Екатеринбург, чтобы принять участие в конкурсе.

Ранее перенесшая операцию актриса Алена Яковлева вернулась к работе в театре.