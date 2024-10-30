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В Польше покажут нашумевший сериал «Слово пацана» от Жоры Крыжовникова

Гендиректор НМГ Баланова заявила, что сериал «Слово пацана» покажут в Польше

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Генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Светлана Баланова сообщила, что в Польше покажут сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ее слова передает ТАСС.

Баланова подчеркнула, что отечественный контент пользуется спросом в том числе и в тех странах, которые на сегодняшний момент считаются «недружественными». Она не стала скрывать, что была удивлена, когда сериал «Слово пацана» продали Польше.

«Слово пацана», надо сказать, пользуется вообще спросом. Во многих странах есть к нему интерес, в том числе и в Китае. Посмотрим, пройдет ли он их цензурное ограничение», — поделилась Баланова.

Также впервые за семь лет, поделилась гендиректор НМГ, медиахолдинг продал четыре сериала в Японию — Happy End, «The Телки» и еще два шоу, которые Баланова не раскрыла.

Премьера первой серии «Слова пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Режиссером выступил Жора Крыжовников, которого затем признали лучшим постановщиком V Национальной премии в области веб-контента.

В декабре 2023 года сообщалось, что на «Слово пацана» обратили внимание западные СМИ. Британское издание Economist опубликовало колонку об отечественном проекте. Авторы заявляли, что сериал о молодежных группировках 1980-х в Казани неожиданно объединил россиян и украинцев.

Ранее стало известно, что Юру Борисова номинировали на американскую премию Gotham Awards 2024.

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