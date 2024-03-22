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Кустурица снимет фильм на русском языке «Преступления без наказания»

Кустурица осенью начнет подготовку к съемкам фильма «Преступления без наказания»

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица начнет подготовку к съемкам фильма по роману Федора Достоевского «Преступление без наказания» осенью этого года. Об этом он сообщил журналистам перед товарищеским матчем между Россией и Сербией, пишет издание «Ведомости»

Кустурица заявил, что планирует завершить сценарий в апреле, а затем начать подготовку к съемкам в сентябре. Он отметил, что зимой и летом до начала осени будут проходить съемки. Режиссер подчеркнул, что его творческий путь был вдохновлен произведениями таких великих писателей, как Достоевский, Пушкин, Гоголь и Бунин.

В ноябре 2024 года писатель и литературовед Евгений Водолазкин сообщил журналу «Ведомости», что работает над сценарием экранизации своего романа «Лавр», режиссером которого станет сам Кустурица. Водолазкин отметил, что летом 2023 года он уже написал значительную часть первого варианта сценария, который был одобрен режиссером.

По словам Водолазкина, детали о дате релиза фильма он не раскрывал, но подчеркнул, что в течение 2024 года будет активно работать над сценарием вместе с Кустурицей. Права на экранизацию романа «Лавр» принадлежат компании «Кино ТВ».

Эмир Кустурица, дважды удостоенный престижной награды «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале за фильмы «Папа в командировке» (1985) и «Андеграунд» (1995), ранее не работал над кинолентами на российской тематике. Информация о российских сопродюсерах проекта пока не была обнародована.

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