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Газманов рассказал, как современные технологии помогли ему изменить музыку

Певец Газманов признался, что современные технологии помогли ему изменить музыку

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Тимур Ханифаев

Певец Олег Газманов признался, что современные технологии позволяют ему менять музыку, чтобы слушатели воспринимали ее по-новому. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

«Новое не отменяет старое. Например, мой сольный концерт состоялся при участии большого симфонического оркестра, который позволил показать песни с совершенно другой стороны», — сказал артист.

По его словам, мнение о том, что в старых песнях больше смысловой нагрузки, чем в современных, не соответствует действительности. Певец подчеркнул, что сейчас артисты могут самовыражаться с помощью новых технологий даже без специального образования. Сам Газманов экспериментирует с музыкой в своей студии.

В сентябре композитор Игорь Матвиенко говорил, что нейросети в будущем смогут заменить специалистов, которые делают музыку. По его мнению, это положительный момент, потому что человеческие ресурсы в этом деле «зашли в тупик». Из-за этого в индустрии выходят «одинаковые, неинтересные» песни, отметил он. При этом искусственный интеллект не создаст большой хит или глубокое произведение, уверен Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Яндекс Музыка стала стратегическим партнером шоу «Звездные танцы».

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