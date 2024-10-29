Яндекс Музыка стала стратегическим партнером шоу «Звездные танцы» на ТНТ, в рамках которого стриминг поддержит артистов, взлетевших в «Моей волне», сообщает пресс-служба музыкального сервиса.

Треки перспективных артистов прозвучат в танцевальных постановках шоу «Звездные танцы», а сами исполнители появятся в разных выпусках шоу. Также музыканты получат дополнительную поддержку в специальном плейлисте в Яндекс Музыке.

Как отметила руководитель сервиса Александра Сагалович, партнерство стало еще одним шагом в рамках инициативы стриминга по поддержке молодых артистов.

«В Яндекс Музыке начинающие исполнители находят свою первую аудиторию и развиваются до уровня популярных артистов. Наша дополнительная поддержка включает множество направлений — от организации живых выступлений до создания специальных проектов», — рассказала она.

В основу постановок танцевальных номеров войдут треки «Искр» Яндекс Музыки — артистки BEARWOLF и группы «Комната культуры», которая стала самой прослушиваемой за лето на стриминге. Также в шоу прозвучат композиции инди-певицы polnalyubvi и дуэта NEMIGA.

«Мы безумно рады, что именно наш трек вдохновил танцоров на постановку невероятного номера. Здорово, что Яндекс Музыка дает столь мощный инструмент молодым артистам, помогает им в самом главном — быть услышанными», — рассказали участники дуэта NEMIGA.

В пресс-службе музыкальной площадки отметили, что благодаря системе персональных рекомендаций артисты могут стремительно наращивать аудиторию. Почти за 2 года в проект «Искра» попало более 170 артистов.

«Звездные танцы» — новый танцевальный проект телеканала ТНТ, в котором примут участие звезды и лучшие танцоры страны. Пары будут соревноваться за статус лучшей в команде наставника — Ляйсан Утяшевой и Татьяны Денисовой. Премьера эпизода шоу выйдет в эфир 3 ноября в 21:30.