Милонов назвал Лободу «инфузорией с накачанными губами» после скандала в Ереване

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил певице Светлане Лободе отправиться на передовую, чтобы она могла заниматься там «привычным ей ремеслом». Слова парламентария передает RT.

Таким образом Милонов прокомментировал скандал, произошедший на концерте Лободы в Ереване. Певица попросила фанатку покинуть зал после того, как женщина отказалась осудить спецоперацию России на Украине.

«Для меня вообще странно, как можно ходить на концерты к этой инфузории с накачанными губами?» — возмутился Милонов.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Лободе пригрозили отменой концерта в ОАЭ после инцидента в Ереване. Певицу призвали отказаться от политических высказываний на предстоящем выступлении в Дубае. Организаторы подчеркнули, что в противном случае артистка может лишиться возможности зарабатывать в стране. Также ей пригрозили штрафом и запретом на въезд в ОАЭ.

По информации Mash, Светлана Лобода согласилась с условиями организаторов, поскольку «учла просевшие доходы».

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