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Врачи пытаются предотвратить паралич у Василия Ливанова

SHOT: медики пытаются предотвратить паралич у еле двигающегося актера Ливанова

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Владимир Песня/РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов обратился к врачам с жалобами на сильные боли в ногах и проблемы с речью. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, состояние актера ухудшилось после выписки из больницы. Врачи пытаются предотвратить паралич у 89-летнего артиста.

По информации SHOT, сейчас Ливанов передвигается с помощью ходунков, а также с трудом произносит слова. Ему назначили курс логотерапии и посоветовали больше отдыхать. При этом супруга артиста Елена уверила канал, что муж не собирается сдаваться на фоне проблем со здоровьем. Она поделилась, что у артиста «все хорошо».

Василий Ливанов находился в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом и провели операцию. 5 октября 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

15 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Василия Ливанова выписали из больницы. Жена Ливанова подтвердила выписку.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее стало известно, что звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно прооперировали.

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