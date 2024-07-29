Названы самые востребованные концерты российских музыкантов

Самыми востребованными гастролирующими музыкантами в России стали Shaman и Григорий Лепс. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой гастрольный график артистов эстрады и музыкальные чарты.

По данным издания, Григорий Лепс с начала 2024 года дал 33 больших сольных гастрольных концерта (без учета выступлений на массовых мероприятиях и корпоративах), до конца года он даст еще 28 выступлений в регионах.

У Shaman прошло 49 концертов при полных аншлагах с начала года и планируется еще 30, не считая массовых мероприятий и корпоративов.

В топ по востребованности также вошли Сергей Жуков, Полина Гагарина, Баста, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Jakone и Kiliana, MACAN и A.V.G.

Накануне Shaman с женой станцевал на концерте Лепса.

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