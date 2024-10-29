Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

Актриса, певица и светская львица Алена Кравец сообщила, что Алла Пугачева получает пенсию в размере 60 тыс. рублей. Ее слова передает aif.ru.

По словам знаменитости, у артистки есть доплата в 30 тыс. рублей от мэрии Москвы за звание народной артистки. Кравец уверила, что сведения достоверные, поскольку об этом ей рассказали общие знакомые.

«Использовать свою российскую пенсию сбежавшая Примадонна не может — деньги эти у нее на русской банковской карточке, которая в Израиле не работает», — подчеркнула она.

Также, заявила Кравец, сейчас чета Пугачевых переживает финансовые проблемы — их «кошелек сильно истончился со времен отъезда» из РФ. По информации светской львицы, артистке пришлось от много отказаться, чтобы платить за обучение детей за границей.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Также звездную чету нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Недавно стало известно, что Галкин связывался с украинскими продюсерами, чтобы обсудить свои частные выступления у местных олигархов.

Ранее Кравец заявила, что Максим Галкин манипулирует Аллой Пугачевой.