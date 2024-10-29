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Раскрыто имя новой ведущей программы «Жди меня»

Актриса Карина Андоленко заменила Алену Бабенко на программе «Жди меня»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда фильма «Рябиновый вальс», актриса Карина Андоленко стала новой ведущей телепередачи «Жди меня». Об этом сообщает «СтарХит».

Андоленко будет вести программу вместе с народным артистом России Александром Лазаревым. Она назвала актера чутким партнером, который всегда поддержит и поможет. Артистка призналась, что до этого никогда не работала ведущей, поэтому участие в «Жди меня» станет для нее выходом из зоны комфорта. При этом Андоленко без промедления согласилась на участие в телепередаче, поскольку с детства смотрела ее.

«Участие в таком замечательном проекте — очень важный шаг в моей жизни, это большая точка роста как в профессиональном, так и в эмоциональном плане», — подчеркнула она.

Первый выпуск с новой ведущей выйдет 1 ноября на телеканале НТВ. В нем расскажут о потерявшей родственные связи в результате репрессий XX века Анне Гапоник, 16-летней Анастасии Яковлевой, которая ищет родственников, и москвичке Гульчехре Кадыровой.

До этого программу «Жди меня» вела актриса Алена Бабенко, которая ушла из проекта спустя год работы. В пресс-службе НТВ заявили, что причиной ухода Бабенко стал завершившийся в октябре 2024 года контракт.

Ранее стало известно, что дирижер Башмет добился выселения из своей квартиры прежних жильцов.

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